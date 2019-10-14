Петербург планирует направить более 650 млрд рублей на четыре приоритетных проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга рассчитывает в 2020 году направить 652 млрд рублей на выполнение четырех приоритетных проектов, обозначенных губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщил в понедельник председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

В мае 2019 года Беглов назвал четыре стратегических приоритета развития города на ближайшие годы. Они позволят Петербургу преодолеть отставание в ряде сфер городского хозяйства и занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни - город должен стать комфортным, социальным, "умным" и открытым.

"Расходная часть бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год сформирована на уровне 652 млрд рублей на выполнение таких приоритетных направлений как "Комфортный город", "Социальный город", "Открытый город" и "Умный город", - сказал Корабельников на заседании правительства Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные законопроекта о бюджете на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов.

На выполнение проекта "Комфортный город" в следующем году планируется направить 155 млрд рублей, в том числе на развитие транспортной системы - 117,5 млрд рублей (+40,5% к 2018 году), на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения - 25,5 млрд рублей (+40,5%), а также на благоустройство и охрану окружающей среды - 11,9 млрд рублей (+51,8%).

На выполнение приоритетного направления "Социальный город", по словам главы профильного комитета, в 2020 году будет направлено 440 млрд рублей. На развитие образования проект бюджета предусматривает 157,5 млрд рублей (+17,7% к 2018 году), на развитие здравоохранения - 117 млрд рублей (+29,2%), на социальную поддержку граждан - 76,7 млрд рублей (+17,1%).

Проект "Открытый город" предусматривает расходы в 2020 году в размере 30 млрд рублей. Из них на повышение эффективности госуправления планируется направить 12,3 млрд рублей, на обеспечение законности, правопорядка и безопасности - 11,6 млрд рублей и на создание условий для обеспечения общественного согласия - 6,4 млрд рублей. Проект "Умный город" предусматривает расходы городского бюджета на уровне 27 млрд рублей, в том числе более 19 млрд рублей - на экономическое и социальное развитие территорий города (+217,7% к 2018 году).

Параметры проекта бюджета на 2020-2022 годы

В соответствии с текущей версией бюджетных проектировок, доходы города в 2020 году составят 664,7 млрд рублей, расходы впервые превысят планку в 701,4 млрд рублей, дефицит и источники финансирования дефицита бюджета составят 36,7 млрд рублей, или 5,6% от собственных доходов.

В целом в 2020-2022 годах темпы роста собственных доходов городского бюджета планируются на уровне 8-9%. Основным источником дохода бюджета является налог на доходы физических лиц, который обеспечит половину собственных доходов городского бюджета. Рост доходов в 2020-2021 годах ожидается на уровне 11%.

Доля неналоговых доходов городского бюджета сокращается с 2015 года. К 2022 году их доля сократится с 5,5% в 2019 году до 3,8% от общих объемов собственных доходов.