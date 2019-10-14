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В Калининградской области собрали рекордный урожай зерна и бобовых

Урожайность этих культур превысила прошлогодние показатели на 58%

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Урожай зерна и зернобобовых культур - сои и кукурузы в Калининградской области в 2019 году превысит 600 тыс. тонн, что станет рекордным показателем за всю историю региона, сообщила в понедельник министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова на оперативном совещании в областном правительстве.

"Прогнозный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составит 600 тыс. тонн в весе после доработки или 650 тыс. тонн в первоначальном оприходованном весе. Это наивысшие показатели за всю историю Калининградской области", - сказала она.

Министр отметила, что средняя урожайность зерна и зернобобовых в области в этом году превысила показатели 2018 года на 58% и достигла 52,3 центнера с гектара. "По оперативной информации Министерства сельского хозяйства РФ на 7 октября 2019 года, Калининградская область занимает второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур в рейтинге субъектов РФ", - отметила региональный министр, добавив, что по кукурузе область стала лидером с урожайностью 128 центнеров с гектара.

В структуре валового сбора зерна в области 79% (466 тыс. тонн) занимает пшеница. По состоянию на 3 октября, обследовано 64% (283 тыс. тонн) от ее валового сбора, 94% (265 тыс. тонн) - пшеница продовольственных классов, сообщила Шевцова.

В области завершена уборка рапса и эфирно-масличных культур. Валовой сбор рапса составил 128 тыс. тонн, что на 62% выше уровня прошлого года. По этому показателю область стала лидером среди регионов РФ, отметила Шевцова.

Теги
РоссияКалининградская область
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