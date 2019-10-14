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Росатом готов строить АЭС в Саудовской Аравии в формате международной кооперации

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что соответствующий тендер еще идет

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Решение об участии Росатома в строительстве АЭС в Саудовской Аравии может быть принято не раньше конца 2020 года.

"Мы прогнозируем принятие решения не раньше конца 2020 - 2021 года", - сказал журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что соответствующий тендер еще идет.

По словам Лихачева, Росатому комфортно работать в Саудовской Аравии. "Думаю, что наши саудовские партнеры будут настроены на создание международного комбинированного проекта, но не хочу предвосхищать решение хозяев", - добавил он. Лихачев отметил, что Росатом готов работать так, как предложит саудовский заказчик, хотя и готов к кооперации с американскими, европейскими и азиатскими компаниями.

Теги
РоссияСаудовская АравияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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