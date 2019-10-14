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Лихачев заявил, что решения по строительству АЭС в Узбекистане будут найдены до конца года

Глава Росатома сообщил, что переговоры состоят из двух этапов

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что все решения для строительства АЭС в Узбекистане будут найдены до конца 2019 года.

"Какие-то документы будут подписаны до конца года точно, - сказал он журналистам. - Переговоры непростые, потому что важно определиться с ценой. И они точно состоят из двух этапов". "Есть этап собственно проектирования, который во многом определит параметры и дальнейшего контракта", - пояснил Лихачев.

"Фактически мы решаем уравнение с двумя неизвестными: и договариваемся по проектным работам, и договариваемся собственно по исполнению этого проекта", - отметил глава госкорпорации. "Я уверен, что мы найдем все решения до конца года, в одном, двух или трех контрактах это будет сделано - это уже вопрос отдельный", - заключил он.

В сентябре 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики, в соответствии с которым Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

17 мая 2019 г. "Узатом" и Росатом в Ташкенте подписали контракт на проведение инженерных изысканий на площадке строительства атомной электростанции. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Теги
УзбекистанРоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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