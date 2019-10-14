Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

Запуск блокчейн-платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON), запланированный на 31 октября, оказался под угрозой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с требованием приостановить ICO (привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов) компании, посчитав, что Telegram нарушил законы о ценных бумагах.
Что такое ICO и зачем его проводит Telegram?
ICO (initial coin offering — первичное размещение монет) — продажа токенов. Это цифровой аналог IPO (продажи ценных бумаг на бирже). Токены не стоит путать с криптовалютами, хотя и те и другие живут в блокчейн-сети. Криптовалюты (биткойн, эфириум и многие другие) — это виртуальные деньги. Токены — "цифровые акции".Хотя токены не имеют статуса ценной бумаги, по сути, это альтернатива акциям, потому что инвесторы ждут от них того же — надеются, что бизнес будет развиваться, токены вырастут в цене, и в итоге их можно будет продать дороже. Отличие токенов от акций не только в их виртуальности, но и в том, что они не дают права голоса и управления компанией, по ним не обязаны выплачивать дивиденды. Зато их можно использовать как купоны на покупку товаров или услуг компании, которая их выпустила.
В начале 2018 года Павел Дуров объявил о старте ICO с целью привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Планировалось, что продажа токенов будет проходить в два этапа: сначала — предложение только для профессиональных инвесторов, потом — открытое для всех желающих.По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения мессенджер привлек около $1,7 млрд. В мае 2018 года стало известно, что руководство Telegram откажется от публичного размещения токенов, ограничившись финансированием за счет частных инвесторов.
Запуск TON запланирован на 31 октября 2019 года.
Что случилось?
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд Манхэттена с иском к Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформе TON о приостановке ICO.SEC заявляет, что Telegram и TON выпускали по сути ценные бумаги, но при этом не предоставили американским инвесторам, как того требуют законы о ценных бумагах, информацию о бизнес-операциях, финансовом состоянии, факторах риска и управлении.
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении комиссии.По данным SEC, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов Gram 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.
Что теперь будет с блокчейн-платформой?
Команда TON в письме инвесторам сообщила, что не согласна с позицией SEC, но рассматривает возможность переноса запуска платформы. "Мы вместе с консультантами продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и планируем предоставить дополнительную информацию в течение следующей недели", — говорится в письме.Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин считает, что урегулировать спор за оставшееся время не получится и запуск платформы будет отложен. "У них есть официальное основание, форс-мажор, чтобы отложить выпуск Gram", — пояснил он.
Эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский полагает, что возможны несколько вариантов. По его словам, суть разногласий между SEC и Telegram состоит в том, считать ли токены ценными бумагами, и есть шанс, что стороны смогут найти общее решение. Он напоминает, что недавно SEC предъявила похожие претензии стартапу EOS, в итоге ограничились штрафом. "Такая же история может повториться и с TON", — считает он.Если не получится, TON будет вынуждена приостановить договоры с американскими гражданами. При этом, полагает эксперт, платформа все равно может быть запущена, но с ограничением для жителей США — до тех пор, пока не разрешится ситуация с SEC. В этом случае американские инвесторы не получат в срок свои токены.
Придется ли Telegram вернуть деньги инвесторам?
Команда TON объявляла, что 31 октября блокчейн-платформа будет запущена или инвесторам вернут деньги. В ранних договорах, говорит Евгений Каминский, есть оговорка: срок запуска платформы может быть сдвинут при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в числе которых — вмешательство властей или судебные разбирательства.Юрий Припачкин отмечает, что указание о форс-мажорах позволяет Telegram не возвращать деньги инвесторам. Он уверен, что компания этим воспользуется.
Евгений Каминский говорит, что, даже если компания решит вернуть инвестиции американцам, оставшихся средств хватит на то, чтобы развивать проект.
Может ли это как-то повлиять на мессенджер Telegram?
На работу самого мессенджера — вряд ли. По словам Евгения Каминского, у SEC претензий к мессенджеру нет.
Но это может повлиять на планы его развития. Юрий Припачкин напоминает, что запуск внутренней валюты должен был интенсифицировать различного рода сервисы внутри мессенджера. "Но тут как раз самая большая проблема в том, что количество сервисов и их вид пока неизвестны. Были разные заявления, но пока нет сервисной платформы в действии, невозможно их оценить", — сказал он.