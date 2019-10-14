Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

ICO (initial coin offering — первичное размещение монет) — продажа токенов. Это цифровой аналог IPO (продажи ценных бумаг на бирже). Токены не стоит путать с криптовалютами, хотя и те и другие живут в блокчейн-сети. Криптовалюты (биткойн, эфириум и многие другие) — это виртуальные деньги. Токены — "цифровые акции".

Хотя токены не имеют статуса ценной бумаги, по сути, это альтернатива акциям, потому что инвесторы ждут от них того же — надеются, что бизнес будет развиваться, токены вырастут в цене, и в итоге их можно будет продать дороже. Отличие токенов от акций не только в их виртуальности, но и в том, что они не дают права голоса и управления компанией, по ним не обязаны выплачивать дивиденды. Зато их можно использовать как купоны на покупку товаров или услуг компании, которая их выпустила.

В начале 2018 года Павел Дуров объявил о старте ICO с целью привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Планировалось, что продажа токенов будет проходить в два этапа: сначала — предложение только для профессиональных инвесторов, потом — открытое для всех желающих.

По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения мессенджер привлек около $1,7 млрд. В мае 2018 года стало известно, что руководство Telegram откажется от публичного размещения токенов, ограничившись финансированием за счет частных инвесторов.

Запуск TON запланирован на 31 октября 2019 года.