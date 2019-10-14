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Росатом в 2019 году планирует утвердить план развития инфраструктуры Севморпути

Ранее Госдума наделила госкорпорацию полномочиями по развитию Северного морского пути

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" ставит перед собой задачу в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

"Ключевая задача - в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года", - отмечается в издании.

В июне этого года сообщалось, что осенью этого года планировалось в правительство внести план развития инфраструктуры Северного морского пути.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Севморпути. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, проектировать и строить здания (в том числе сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Севморпути - примю ТАСС).

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

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Россия
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