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Реформа ОСАГО

РСА ожидает роста средней цены ОСАГО на 15% при увеличении лимита выплат за вред здоровью

Страховщики предложили ЦБ учесть влияние коэффициентов мощности и территории, которые предполагается отменить этим законопроектом, на базовую ставку тарифа ОСАГО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) ожидает роста средней цены полиса ОСАГО на 15% после увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на пресс-конференции "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа".

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В пресс-службе РСА пояснили, что средняя премия за период с 1 января по 11 октября 2019 года в целом по РФ по всем видам транспортных средств снизилась на 5,28% и составила 5413 рублей, средняя премия по легковым автомобилям физлиц за этот же период стала меньше на 3,79% (5366 рублей). При этом размер средней выплаты вырос в целом по РФ для всех видов транспортных средств на 1,8%, до 72 849 рублей, для частных легковых автомобилей - на 0,98%, до 71 263 рублей.

"Если бы не было лимитов по жизни и здоровью, средняя премия вообще бы не поменялась. С введением лимитов по жизни и здоровью, наша оценка - около 15% рост средней премии, именно, связан с увеличением лимитов с 500 тыс. до 2 млн [рублей]. Там есть просто некоторые особенности, к каким договорам это будет применяться, как, к каким убыткам, по вновь ли заключенным договорам, по ДТП", - сказал он, отметив,что с этими поправками страховщики согласились.

РСА предложил ЦБ учесть влияние коэффициентов мощности и территории, которые предполагается отменить этим законопроектом, на базовую ставку тарифа ОСАГО. По расчетам союза, средневзвешенный коэффициент мощности составляет 1,25, средневзвешенный территориальный коэффициент - 1,28.

Представитель РСА подчеркнул, что законопроект с поправками "достаточно хорошо проработан" и может быстро быть принят. РСА ожидает, что проект закона пройдет слушание в осеннюю сессию и начнет работать с 1 января, так как многие детали документа Минфином и Банком России уже проработаны.

Первое чтение разработанного Минфином законопроекта намечено на 15 октября. Законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Теги
РоссияРеформа ОСАГО
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