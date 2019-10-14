Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.

По его данным, соответствующее соглашение было подписано с "Балтийским химическим комплексом". Проект планируется завершить за пять лет.

Как отметило руководство CNCEC в официальном заявлении, компания намерена осваивать российский рынок, сотрудничать с РФ на взаимовыгодных условиях.

ООО "Балтийский химический комплекс" относится к структуре вертикально-интегрированной компании АО "РусГазДобыча", которая занимается развитием проектов, включающих добычу, транспортировку и переработку природного газа.