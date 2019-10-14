Аналитики выяснили, что россияне стали чаще пользоваться банковскими картами за рубежом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами за рубежом. Так, в 2019 году доля тех, кто пользуется банковской картой в заграничных поездках, увеличилась до 28%. Такие данные привела начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова по результатам исследования, проведенного по заказу ПС "Мир".

"Несмотря на то, что наличные до сих пор остаются основным средством расчета за границей, растет доля тех, кто пользуется банковской картой - 28% в 2019 году против 23% в 2017 году", - сказала она.

Лобанова отметила, что россияне стали более рационально тратить деньги за рубежом и сохраняют часть денег по возвращении из поездки. Так, количество тех, кто тратит все привезенные с собой деньги сократилось с 38% в 2017 году до 30% в 2019 году. Кроме того, респонденты в путешествиях стали значительно меньше тратить на сувениры, немного больше тратить на продукты и немного меньше - на кафе и рестораны. По мнению Лобановой, это может быть связано с тем, что за последние два года россияне стали чаще планировать отпуск самостоятельно.

Помимо этого авторы исследования отмечают, что доля людей, путешествующих за границу, продолжает увеличиваться. Так, 37% респондентов ответили, что за последние три года выезжали за пределы России, в то время как в 2017 году заграничные поездки совершали только 32% участников опроса. В зависимости от целей поездки разнится и их продолжительность - командировки в среднем занимают 1-2 дня, а отпуск - от 8 до 14 дней.

Самым популярным направлением у россиян продолжает оставаться Турция, туда путешествует около трети тех, кто выезжает за границу. Также в топ самых популярных стран вошли Таиланд, Белоруссия и страны ЕС, Испания и Франция в частности.

Исследование проводилось среди держателей карт "Мир" через личный опрос путем анкетирования, репрезентативная выборка составила 2809 человек.