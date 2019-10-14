Южнокорейские компании примут участие в крупном торговом проекте на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 14 октября. /ТАСС/. Группа южнокорейских компаний примет участие в масштабном проекте "Окна в мировую торговлю", который является важной частью построения пилотной зоны свободной торговли в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", соответствующее соглашение было подписано между южнокорейской Экспортно-импортной ассоциацией малых и средних предприятий и компанией "Хайнаньская индустриальная культурно-туристическая группа" в городе Хайкоу.

На данном этапе речь идет о 27 южнокорейских компаниях, работающих в таких сферах, как торговля, услуги, медицинская косметология, здравоохранение и на других направлениях. Как пишет ресурс, подключение данных компаний к проекту является результатом проводимой правительством провинции политики, направленной на привлечение иностранных инвестиций.

Президент южнокорейской ассоциации, указывает "Наньхайван", выразил оптимизм корейских компаний относительно перспектив развития проекта пилотной зоны свободной торговли и свободного порта на Хайнане. По его словам, подключение к проекту "Окна в мировую торговлю" позволит им использовать потенциал экономического развития провинции.

Проект "Окна в мировую торговлю" - часть программы властей Хайнаня под названием "Тысяча предприятий из сотен стран", цель которой - создавать условия и содействовать работе торговых компаний с иностранным капиталом в провинции. Она предусматривает, в частности, централизованное оказание государственных услуг иностранным инвесторам. Проект запущен в июне этого года, для его реализации были открыты банки, созданы торговые компании комплексного обслуживания, посреднические компании, а также привлечены инвестиционные агенты.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.