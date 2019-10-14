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Власти Петербурга направят на проектирование станций метро 1 млрд рублей в 2020 г.

В следующем году предполагается завершить проектирование 17 объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга направит на проектирование новых станций городского метрополитена 1 млрд рублей в 2020 году. Это в два раза превышает показатель 2017 года. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

"Мы существенно наращиваем расходы на проектирование объектов метрополитена, формируя таким образом проектный задел. В 2020 году объем средств на проектирование метрополитена в размере 1 млрд рублей будет фактически в два раза превышать объемы тех же расходов по 2017 году", - сказал Москаленко.

На строительство объектов метрополитена в 2020 году из бюджета Санкт-Петербурга запланировано выделить 12,7 млрд рублей. В 2019 году на расходы по строительству метро предусмотрено 18 млрд рублей.

В 2020 году планируется завершить проектирование 17 объектов, в том числе участок Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской", участок Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Зоопарка", участок Фрунзенско-Приморской линии от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского".

Продолжится проектирование двух объектов Красносельско-Калининской линии и начнется проектирование участка Красносельско-Калининской линии на 5 станций, участка Кировско-Выборгской линии на 2 станции метро и участка Лахтинско-Правобережной линии - от "Дыбенко" до "Кудрово".

Также в будущем году начнется строительство участка Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Зоопарка" и участка Фрунзенско-Приморской линии от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского проспекта".

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