Роухани заявил, что санкции США не сумели поставить экономику Ирана на колени

ТЕГЕРАН, 14 октября /ТАСС/. Санкции Вашингтона в отношении Тегерана не смогли поставить экономику Ирана на колени. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани.

"Санкции США не смогли поставить экономику Ирана на колени", - цитирует Роухани телеканал Press TV. Он добавил, что "выход Вашингтона из [иранской] ядерной сделки был большой ошибкой".

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Переговоры с Саудовской Аравией

Исламская Республика Иран (ИРИ) готова к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию, заявил Роухани.

"Мы готовы к диалогу с другими странами региона, включая Саудовскую Аравию", - сказал он. По словам президента, "Тегеран верит, что региональные страны должны сами решать свои проблемы". Он добавил, что "одной из главных проблем [в отношениях] Ирана и Саудовской Аравии является война в Йемене".

26 сентября на 74-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке Роухани заявил, что война в Йемене является ключевой проблемой в отношениях Ирана и Саудовской Аравии. По его словам, "если наступит перемирие в этой стране, разногласия Тегерана с Эр-Риядом будут разрешены".