ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Документ заключен во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд. Подпись под ним с российской стороны поставил министр энергетики Александр Новак.

Также стороны подписали протокол между Министерством энергетики РФ и министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области энергетики.

Среди других документов - заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.