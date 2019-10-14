Власти Карелии рассчитывают исключить из ФЦП развития республики до 2020 года 10 объектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Карелии направило на согласование в Министерство экономического развития РФ проект постановления с корректировками федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики до 2020 года, приуроченной к столетию региона. Руководство республики предложило исключить из программы 10 объектов, сообщила ТАСС руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева.

В конце сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Карелия может не успеть выполнить часть мероприятий, которые запланированы в рамках ФЦП на 2019 год.

"С учетом необходимости сохранения предельного объема финансирования мероприятий ФЦП из федерального бюджета в объеме не более 3 млрд рублей ежегодно и в целях необходимости завершения мероприятий программы проектом постановления предусмотрено исключение из программы 10 объектов, по которым отсутствует проектно-сметная документация или ожидается увеличение сметной стоимости по итогам полученного сводного сметного расчета", - говорится в официальном ответе на редакционный запрос.

Если предложенную корректировку программы одобрят в Москве, то проблем с ее исполнением власти региона не ожидают, сообщил агентству вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов. Несмотря на то, что объем федеральной поддержки останется прежним, в республиканском бюджете на реализацию программы предусмотрят дополнительные 254,1 млн рублей. Таким образом, после внесения изменений до 2020 года в рамках федеральной целевой программы в Карелии реализуют 52 объекта: 18 - до конца 2019 года и 36 - до конца 2020 года.

"Ранее, при утверждении ФЦП, мы не знали точной стоимости, которую определяет только проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. К примеру, строительство психоневрологического диспансера в Суоярвском районе. В изначальной редакции ФЦП 2016 года лимиты на указанный объект были одни, без утвержденной проектно-сметной документации. Тогда ее просто не было", - отметил Родионов.

Помимо психоневрологического диспансера, из программы также планируется убрать строительство взлетных полос в Костомукше и Сортавале, сообщал летом 2019 года на заседании законодательного собрания Карелии вице-премьер. Выпавшие из ФЦП 10 объектов правительство республики намерено включить в проект индивидуальной стратегии опережающего развития - она формируется при участии правительства РФ для регионов с низкими социально-экономическими показателями. "Ведется работа по формированию индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Все объекты, исключаемые из ФЦП, планируется включить в индивидуальную программу при условии согласования этих объектов федеральными органами исполнительной власти, а также при условии подтверждения механизмов, в рамках которых будут выделены средства федерального бюджета на строительство или реконструкцию данных объектов", - говорится в ответе администрации главы региона на редакционный запрос.

ФЦП к столетию Карелии

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.