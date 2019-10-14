АСИ и Саудовская Аравия договорились о развитии технологий и человеческого капитала

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и председатель правления национальной программы развития промышленных кластеров Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве в развитии человеческого капитала, внедрении инноваций и технологий на производстве. Подписание соответствующего соглашения состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Стороны договорились укреплять торговые, промышленные и экономические связи между двумя странами, развивать инновации и технологии, человеческий капитал и улучшать инвестиционный климат на производстве", - сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Меморандум подписали глава АСИ Светлана Чупшева, гендиректор платформы НТИ Дмитрий Песков, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель правления программы развития промышленных кластеров Бандар Аль Хорайеф.

"Нашим коллегам из министерства промышленности Саудовской Аравии интересны механизмы диверсификации экономики и сотрудничество в области НТИ. Они хотят определить для себя приоритетные рынки и по ним обеспечить взаимодействие между нашими странами. Плюс - им интересно все, что связано с подготовкой кадров для промышленности", - рассказала ТАСС Чупшева.

Также, по словам Чупшевой, АСИ представят проект "Университет НТИ 20.35" (обеспечивает профессиональное развитие человека в цифровой экономике), программу подготовки CDO (chief data officer, программа подготовки руководителей в органах власти по управлению, основанному на данных) и образовательный интенсив "Остров". "Прорабатывается вопрос о совместном проведении глобального "Острова" в Саудовской Аравии", - отметила она.

Помимо этого, стороны обсудили недостаточность взаимного торгового оборота, добавила Чупшева. "И здесь коллеги говорят, что все инвесторы из разных стран представлены в Саудовской Аравии, российских инвесторов почти нет. Коллеги просят оказать содействие в установлении партнерских отношений с нашими инвесторами, которых бы заинтересовало инвестирование в Саудовскую Аравию", - сказала глава АСИ, отметив, что и российская сторона может ожидать привлечения инвестиций в свои технологические проекты.

Взаимный обмен

В свою очередь коллеги из Саудовской Аравии поделятся с российской стороной данными о промышленном развитии в рамках национальной программы стратегического развития Saudi Vision 2030, рассказали в АСИ. "Через программу развития промышленных кластеров АСИ и платформа НТИ смогут узнать о саудовских организациях, участвующих в технологическом развитии королевства. Ожидается, что стороны создадут стратегический альянс для разработки технологических стандартов для будущих инновационных технологий, а также для их продвижения в мире", - уточнили в пресс-службе агентства.

По данным АСИ, стороны также изучат возможность открытия пространства коллективной работы "Точка Кипения" в Саудовской Аравии, обмена студентами между двумя странами, запуска Платформой НТИ пилотной программы CDO в королевстве.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Кроме того, по словам Ушакова, будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь идет о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также о военно-техническом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.