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Дело Никиты Белых

Nissan Patrol Никиты Белых продали за 1 млн рублей

Наручные часы Blancpain Aqua Lung экс-губернатора Кировской области продать не удалось

КИРОВ, 14 октября. /ТАСС/. Автомобиль Nissan Patrol, принадлежавший осужденному за взятку бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, продан на торгах за 1 млн рублей. Наручные часы Blancpain Aqua Lung экс-главы региона продать не удалось, сообщили ТАСС в понедельник в межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области.

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На торги выставили автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска с начальной стоимостью более 900 тыс. рублей, наручные часы Blancpain Aqua Lung за 552,6 тыс. рублей и псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева, начальная стоимость которого составляет 2 тыс. рублей.

"Автомобиль Nissan Patrol реализован за 1 млн 21 тыс. рублей, по псалтырю торги еще идут, стоимость на данный момент - около 50 тыс. рублей. [Что касается часов], то заявок подано не было, аукцион признан несостоявшимся", - сказала собеседница агентства.

В апреле Пресненский суд Москвы отказался дать бывшему губернатору Кировской области отсрочку выплаты 48 млн рублей штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки.

Теги
РоссияДело Никиты БелыхКировская область
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