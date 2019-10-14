Группа "Дело" намерена совместно развивать терминал КСК с саудовской SALIC

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" договорилась о переговорах с саудовской инвестиционной компанией SALIC, стороны обсудят совместное развитие зернового терминала группы в Новороссийске, сообщил ТАСС гендиректор "Делопортс" (входит в группу) Игорь Яковенко.

"Делегация группы компаний "Дело" во главе с президентом Сергеем Шишкаревым приняла участие в инвестиционных мероприятиях форума, на площадке которого была достигнута договоренность о проведении переговоров с сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC по совместному развитию зернового бизнеса в России и, в частности, по проекту развития новороссийского зернового терминала КСК Группы компаний "Дело", - сказал Яковенко.

Источник в ГК "Дело" в свою очередь сообщил ТАСС, что речь может идти в том числе и о продаже компании SALIC доли в зерновом терминале КСК.

Ранее в пресс-службе "Дела" сообщили ТАСС, что группа прекратила переговоры с китайской продовольственной корпорацией COFCO, которой планировалось продать долю в 25% минус 2 акции в КСК.

КСК - третий по величине зерновой терминал в Черноморском регионе России, входит в "Делопортс".

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Делопортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.