Липецкие власти направят 148 млн рублей на водопровод в поселке пилотного проекта ИЖС

ТАСС, 14 октября. Власти Липецкой области направят на строительство водопровода в поселке Желтые Пески под Липецком 148 млн рублей, которые поступят от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В поселке реализуется пилотный проект индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила в понедельник ТАСС представитель пресс-службы управления ЖКХ по Липецкой области Олеся Тимохина.

Минстрой России получит из Резервного фонда более 1,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию коммунальных объектов в Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Липецкой, Новгородской и Курской областях.

"В 2019 году в Липецкой области реализуется проект строительства сетей водоснабжения общей протяженностью почти 60 км в коттеджном поселке Желтые Пески в городе Липецке. Стоимость строительства магистрального водопровода в Желтых Песках составляет 206 млн рублей, в том числе - 148 млн рублей федеральных средств", - привела представитель пресс-службы слова начальника управления ЖКХ региона Елены Бадулиной.

По ее данным, водопровод планируется проложить до конца 2019 года в два этапа: 32,19 км на первом и 27,6 км на втором.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 24 апреля поручил Минстрою, Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, ДОМ.РФ и Сбербанка разработать и представить в правительство РФ проект программы поддержки ИЖС. Его апробация проходит в пилотных проектах в Липецкой области и других субъектах страны. Опыт регионов будет использован при разработке программы развития ИЖС для всей России, которая должна начаться в 2020 году.

Власти Липецкой области реализуют пилотный проект по ИЖС возле поселка Желтые Пески на окраине Липецка, где многодетные семьи семь лет назад получили земельные участки без подъездных дорог, электричества, водоснабжения и газа. В 2019 году регион направил 16 млн рублей на прокладку сетей электроснабжения и более 8 млн рублей - на строительство магистрального газопровода. Кроме того, Сбербанк разработал для многодетных участников проекта ИЖС программу "Свой дом под ключ" с кредитом от 3 до 5 млн рублей. В нем земельный участок отдается в залог, семья получает кредит под 12,9% годовых, а после ввода дома в эксплуатацию ставка снижается до 10,9%.