Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 4%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в сентябре замедлилась до 4% в годовом выражении с 4,3% в августе, оказавшись ниже прогнозов ЦБ. Это дает основания для снижения прогноза по инфляции по итогам 2019 года, сообщает регулятор.

"В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентного пункта, до 4%. Это существенно ниже прогноза Банка России. С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 году может быть понижен на следующем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке", - отмечают в ЦБ.