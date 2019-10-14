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Принц бен Сальман рассказал об отношениях с министром нефти Ирана

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, сотрудничество внутри ОПЕК необходимо отделять от политических и других вопросов, периодически возникающих между странами

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман не консультируется по нефтяным вопросам со своим предшественником Халедом аль-Фалехом, хоть и поддерживает с ним дружеские отношения. Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, не консультируюсь. Мы встречались с ним буквально вчера, вечером, но это не был деловой разговор. Я не смешиваю личные отношения с работой. Не нужно использовать дружбу как инструмент", - сказал он.

Министр также прокомментировал недавние слова министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, который назвал бен Сальмана своим другом. Принц Абдель Азиз был назначен министром энергетики королевства в начале сентября и встреча с Зангане на российском форуме стала их первой встречей после назначения. Иранский министр, выступая на панельной сессии, заявил, что очень хорошо знает принца бен Сальмана и дружит с ним на протяжении 22 лет.

"Министр [Зангане] сказал об этом на сессии. Затем мы пересеклись с ним на встрече у президента Путина (во время Российской энергонедели в Москве - прим. ТАСС). Мы там увиделись, он приблизился ко мне и я пожал ему руку, как сделал бы любой воспитанный человек, каким я, надеюсь, являюсь. И я поблагодарил его за добрые слова. Я сделал это независимо от того, что происходит [между нашими странами]", - сказал он в ответ на просьбу охарактеризовать отношения с иранским министром.

По словам бен Сальмана, сотрудничество внутри ОПЕК необходимо отделять от политических и других вопросов, периодически возникающих между странами.

Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК. Иран до введения против него нефтяных санкций также являлся крупным производителем. Обе страны состоят в организации, но с давних пор не имеют дипломатических отношений. Ситуация усугубляется санкциями в отношении Тегерана и участившимися атаками на нефтяную инфраструктуру арабских стран, в организации которых обвиняют Иран. Так, недавнее нападение беспилотников на месторождения Саудовской Аравии вызвало крупнейшее в мировой истории падение добычи - на 5,7 млн баррелей в сутки. Эр-Рияд возложил ответственность за этот инцидент на Тегеран. Расследование еще не окончено.

Формат ответа Саудовской Аравии Ирану после атак на ее нефтяные объекты в Хурайсе и Абкаике будет зависеть от результатов расследования этих инцидентов, сказал в воскресенье государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

Новость обновлена (18:04 мск) - добавлена информация о формате ответа Саудовской Аравии Ирану после атак на нефтяные объекты

Теги
ИранСаудовская АравияСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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