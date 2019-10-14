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РФПИ, Saudi Aramco и PIF согласовали обязывающий документ о приобретении доли в "Новомете"

Эта инвестиция станет первым совместным вложением в созданную в 2017 году энергетическую платформу, нацеленную на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора России

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) согласовали документацию по приобретению у группы "Роснано" 30,76% доли в ГК "Новомет". Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

В сообщении отмечается, что завершение сделки ожидается после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Соответствующий пакет документов уже направлен в службу.

Консорциум инвесторов будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса ГК "Новомет", как на уже существующих, так и на новых рынках, в том числе ближневосточных.

"РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен обеспечить существенный рост бизнеса ГК "Новомет" как в Саудовской Аравии, так и на других ключевых рынках Ближнего Востока. Компания сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможности для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В сообщении также указано, что эта инвестиция станет первым совместным вложением РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 году с участием PIF энергетической платформы, нацеленной на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора РФ с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

ГК "Новомет" является поставщиком решений для нефтедобычи. По данным РФПИ, занимает 6-е место в мире (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования). Бизнес компании диверсифицирован: ГК "Новомет" осуществляет поставки оборудования в 25 стран мира.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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