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Более 500 автомобилей Aurus планируется производить с 2021 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее отмечал, что в 2020 году планируется продать порядка 50 таких машин

АБУ-ДАБИ, 14 октября./ТАСС/. Более 500 российских автомобилей представительского класса Aurus планируется производить в год, начиная с 2021 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основные заказчики, которые сейчас сформировали свои заявки, они будут получать,... постараемся в 2021 году всех, кто сделал заявки в 2019 году, точно удовлетворить. Мы планируем производить существенно больше 500 машин с 2021 года", - сказал министр.

Ранее Мантуров отмечал, что в 2020 году планируется продать порядка 50 автомобилей Aurus. Что касается активных продаж бренда, то они начнутся в 2021 году. ФГУП "НАМИ" планирует по итогам 2019 года произвести 150 автомобилей Aurus, в 2020 году - 180.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщал гендиректор ООО "Аурус" Адиль Ширинов.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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