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Реформа ОСАГО

Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуализации ОСАГО

Первый вице-спикер Александр Жуков отметил, что эта инициатива вызвала "серьезную полемику", в том числе в СМИ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума пока не будет рассматривать правительственный законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО, сообщил в понедельник журналистам первый вице-спикер Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

"Еще одно важное решение принято: отложить пока рассмотрение правительственного законопроекта по ОСАГО", - сказал он. Жуков заметил, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику", в том числе в СМИ. "Его пока отложили", - добавил Жуков.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияРеформа ОСАГО
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