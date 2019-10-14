Управление отопительными системами в Хельсинки автоматизируют с помощью цифровых решений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Работу отопительных сетей в Хельсинки оптимизируют с помощью системы Valmet, способной автономно координировать и прогнозировать работу сети за счет аналитических алгоритмов, сообщило издание Power Engineering International.

Цель проекта - повысить общую энергоэффективность сети централизованного отопления, что также позволит сократить вредные выбросы и снизить затраты путем мониторинга и автономных корректировок ключевых показателей сети. Решение позволяет оптимизировать потоковую температуру с учетом перепадов давления, а также самостоятельно координировать мощность тепловых станций и аккумуляторов.

С помощью решения Valmet, которое будет введено в эксплуатацию весной 2021 года, можно будет прогнозировать задержки подачи тепла и температуру в сети, причем оно будет интегрировано с существующей системой управления системами отопления.