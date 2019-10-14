Суд обязал "ВТБ страхование" выплатить 766 млн рублей по иску сгоревшего ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "ВТБ страхования" около 766 млн рублей по иску владельца сгоревшего в Москве строительного ТЦ "Синдика", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд взыскал в пользу ООО "Синдика-О" около 490 млн рублей страхового возмещения, более 125 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и более 15 млн рублей убытков. Также суд взыскал с "ВТБ страхования" около 136 млн рублей страхового возмещения в пользу Сбербанка.

В июне 2019 года "Синдика-О" обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ''ВТБ страхования'' всего около 963,4 млн рублей.

Представитель истца пояснил, что общая сумма была скорректирована в связи с уточнением суммы процентов и неустойки.

"По страховому возмещению у нас было 639 [млн рублей] с лишним, ее полностью взыскали. Оставшееся - это убытки и проценты. В карточке было 963 млн [рублей], потому что мы уточняли расчет процентов и неустойки, поэтому общая сумма взыскания получается 766 млн [рублей] в общей сложности", - отметил представитель истца.

Претензии "Синдики-О" к "ВТБ страхованию" связаны с суммой возмещения за ущерб от пожара. В сумму исковых требований входило 639,5 млн рублей недоплаченной, по мнению истца, страховой выплаты, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также убытки и судебные расходы. Ранее представитель истца заявлял, что убытки "Синдика-О" связаны с тем, что страховая компания не произвела в полном объеме страховую выплату, в связи с чем возникла задолженность по процентам перед Сбербанком, который выставляет проценты за неоплаченный долг.

Страховая сумма по договору составляла 4,2 млрд рублей, выплата составила 3,644 млрд рублей, за вычетом стоимости годных остатков, амортизации и стоимости объектов, которые были не застрахованы или не повреждены, сообщала ранее представитель "ВТБ страхования".

"Синдика" же утверждает, что годных остатков у здания после пожара не было. Кроме того, разночтения в размере выплаты связаны с тем, что, по мнению истца, страховая выплата должна рассчитываться исходя из рыночной стоимости имущества, а по мнению ответчика - исходя из балансовой.

Как заявляла на заседании представитель "ВТБ страхования", именно по балансовой стоимости имущество оценивалось при заключении договора и определении страховой премии.

Крупный пожар в ТЦ "Синдика" в Москве произошел 8 октября 2017 года, собственники ТЦ оценивали ущерб в 4 млрд рублей. Объект находился в залоге у Сбербанка (выступает третьим лицом по иску) и застрахован в "ВТБ страховании" на 4,2 млрд рублей, большая часть суммы была перестрахована. "ВТБ страхование" с конца 2018 года входит в группу "Согаз".