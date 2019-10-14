МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. Российская нанотехнологическая компания "Роснано" ведет переговоры с саудовскими партнерами по участию в новых проектах Роснано. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава компании Анатолий Чубайс.

"Мы ведем переговоры с потенциальными саудовскими партнерами по их участию в новых проектах "Роснано". В ближайшие дни у меня будут важные встречи, в ходе которых будем обсуждать их вхождение в наши проекты", - сказал он, отказавшись раскрывать подробности.

Ранее Чубайс сообщил ТАСС, что "Роснано" получит существенную прибыль от продажи консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) 30,76% доли в ГК "Новомет".