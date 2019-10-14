Эксперт: TON Павла Дурова может быть запущен с ограниченным функционалом

"Изначально команда TON планировала, что запуск платформы должен состояться до конца октября. В этом случае моя оценка такова, что TON будет запущен с неким ограниченным функционалом, возможно, Gram будут "заморожены", то есть протокол не позволит держателям переводить Gram между адресами", - сказал он.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Команда Telegram Open Network (TON) Павла Дурова может запустить блокчейн-платформу до конца октября с ограниченным функционалом. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава криптоинвестиционного банка Hash Яков Баринский.

"На данный момент юридические риски - как со стороны SEC, так и со стороны инвесторов - являются ключевыми с точки зрения принятия решения о запуске", - отметил Баринский.

При этом он указал, что все большие международные команды, которые существуют на сегодняшний день в этой индустрии (например, платформа Ethereum), испытывали трудности с соблюдением сроков разработки и в этом плане TON не стал исключением.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram, после чего команда TON сообщила в письме инвесторам, что рассматривает возможность переноса запуска платформы. Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября.

Иск SEC был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По данным Комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

О проекте

В конце 2017 г. основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 г. компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 г. стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON - Telegram Open Network - мессенджер привлек около 1,7 млрд долларов. Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.