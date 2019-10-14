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Калининград просит Минфин сделать РЖД единым оператором паромов линии Балтийск - Усть-Луга

Данная мера позволит обеспечить ритмичную работу паромного сообщения, считают в правительстве области

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратились к министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением рассмотреть вопрос о передаче полномочий единого оператора паромной линии Балтийск - Усть-Луга компании "РЖД". Об этом ТАСС сообщила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

Паромная линия Балтийск - Усть-Луга является единственной транспортной артерией, связывающей область с основной территорией России в обход иностранных государств. Наличие единого оператора позволит обеспечить ритмичную работу паромного сообщения, считают в правительстве области.

"Правительством Калининградской области отправлено инициативное письмо в адрес первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова, в частности, по вопросу передачи ОАО "РЖД" полномочий единого оператора паромной линии Балтийск - Усть-Луга", - сказала Дятлова, добавив, что пока ответ в регионе не получен.

Область зависит от тарифной политики железных дорог Литвы и Белоруссии, которые не могут регулироваться из России. В мае снижение тарифа на транзит грузов по литовским железным дорогам РЖД спровоцировало сбой в работе паромной линии Балтийск - Усть-Луга. Значительная часть грузов ушла на сухопутный маршрут. За счет гибкой тарифной политики единый оператор - РЖД - мог бы регулировать транспортные потоки, перераспределяя их в зависимости от ситуации между паромной переправой и сухопутными маршрутами, и избегать проблем с неравномерной загрузкой паромной линии, считают в областном правительстве.

Как работает линия сейчас

Сейчас линию Балтийск - Усть-Луга обслуживают два парома "Балтийск" и "Амбал". Оператором судна "Амбал" является компания "ОБЛ-Шиппинг"- ("Оборонлогистика", структура Минобороны РФ), оператором "Балтийска" выступает компания "БФИ". По оценкам Калининградской железной дороги (входит в РЖД), они могут обеспечивать перевалку 1,5 млн т грузов в год на внутрироссийских перевозках.

В 2020-2021 годах эти суда должны заменить два новых парома стоимостью 5 млрд рублей каждый. По оценкам областных властей, их выход на линию позволит обеспечить перевалку по паромной линии до 4 млн т грузов в год, что почти в три раза больше, чем сейчас.

Контракты на проектирование и строительство судов заключены между "Росморпортом" и "Невским судостроительно-судоремонтным заводом". Выход первого из строящихся паромов на линию планируется в 2020 году.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКалининградская область
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