Минэнерго до ноября проработает меры ответственности "Транснефти" за качество нефти

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) до 1 ноября проработать вопрос возложения на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов. Об этом говорится в поручении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства.

"По итогам приняты следующие решения и даны поручения: <…> возложения на "Транснефть" ответственности за качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также на "выходе" из нее с компенсацией убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям, с предоставлением грузополучателям права на отказ от приема на "выходе" нефти, не соответствующей установленным требованиям", - говорится в материалах.

Помимо этого, одним из вопросов, которые будут прорабатывать ведомства, является установление порядка расчета убытков и компенсации за причиненный ущерб, вызванный транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям, а также установление запрета на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов через приемо-сдаточные пункты, не принадлежащие на праве собственности или ином законном основании "Транснефти" или нефтедобывающим компаниям.

При этом Козак поручил ФАС учитывать в тарифах на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам затраты "Транснефти" на контроль качества нефти, за исключением компенсации убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям.

Банк нефти

В рамках исполнения поручений Минэнерго и ФАС должны будут представить предложения о создании банка качества нефти для компенсации ущерба из-за ухудшения качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему. Ведомства должны определить механизм создания фонда банка качества нефти, определить оператора контроля банка качества нефти и сформировать перечень его показателей.

Кроме того, должен быть разработан порядок расчета премии или дисконта в зависимости от качества сдаваемой в систему нефти, которые будут выплачиваться с учетом ее распределения по направлениям.

История обсуждения вопроса качества нефти

"Транснефть" и "Роснефть" спорят на тему контроля сдачи нефти с весны, когда на нефтепроводе "Дружба" произошло загрязнение больших объемов нефти хлорорганикой. Вброс некачественного сырья произошел, по версии следствия, на частном терминале в Самарской области.

Летом глава "Транснефти" Николай Токарев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой на законодательном уровне закрепить за компанией контроль за сдачей сырья в систему нефтепроводов путем передачи в оперативное управление ПСП (приемо-сдаточные пункты - прим. ТАСС).

"Роснефть" выступает резко против этого. Так, председатель совета директоров компании Герхард Шредер направил Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть, не соответствующую требованиям качества.

Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.