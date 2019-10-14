Бюджет адресной инвестпрограммы Петербурга намерены увеличить на 10% в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить размер адресной инвестиционной программы (АИП) в 2020 году до 99,4 млрд рублей, что на 10% выше показателя 2019 года, сообщил в понедельник председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

"На протяжении последних пяти лет объем адресной инвестиционной программы стабильно держался на уровне 88-90 млрд рублей. В 2020 году объем АИПа увеличится на 10,1 млрд рублей до 99,4 млрд рублей. При формировании адресной инвестиционной программы на 2020 год мы исходили из четырех ключевых приоритетов: ликвидация накопленного дефицита социальных объектов; изменение вектора в решении вопроса социального жилья; снижение аварийности на тепловых сетях и развитие энергетики, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры", - отметил Москаленко.

В рамках адресной инвестиционной программы 2020 года на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 39,4 млрд рублей, на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры - 28 млрд рублей, на развитие коммунального хозяйства - 23,7 млрд рублей, а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий - 8,2 млрд рублей.

Параметры проекта бюджета на 2020-2022 годы

В понедельник правительство Санкт-Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. В соответствии с текущей версией бюджетных проектировок, доходы города в 2020 году составят 664,7 млрд рублей, расходы впервые превысят планку в 701,4 млрд рублей, дефицит и источники финансирования дефицита бюджета составят 36,7 млрд рублей, или 5,6% от собственных доходов.

В целом в 2020-2022 годах темпы роста собственных доходов городского бюджета планируются на уровне 8-9%. Основным источником дохода бюджета является налог на доходы физических лиц, который обеспечит половину собственных доходов городского бюджета. Рост доходов в 2020-2021 годах ожидается на уровне 11%.

Доля неналоговых доходов городского бюджета сокращается с 2015 года. К 2022 году их доля сократится с 5,5% в 2019 году до 3,8% от общих объемов собственных доходов.