Forbes подаст в суд на группу "Самфар" с целью защиты репутации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Журнал Forbes Russia подаст в суд на группу "Самфар" Михаила Гуцериева с целью защиты деловой репутации. Об этом ТАСС в понедельник заявил директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

11 октября на сайте журнала со ссылкой на источники была опубликована статья, в которой сообщалось, что совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, достиг почти 1 трлн рублей. После этого группа "Сафмар" сообщила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации, сочтя приведенные в статье данные "ложью и дискредитацией группы" и заявив о прекращении любых контактов с Forbes.

"В связи с официальным заявлением группы "Сафмар", опубликованным на сайте компании и рядом СМИ, АО "Ас рус медиа" готовит документы для их передачи в суд. Мы считаем это заявление порочащим деловую репутацию издания Forbes", - подчеркнул он.

В заявлении группы "Самфар" отмечалось, что ни группа, ни ее основной владелец Михаил Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост-банка, любым другим обязательствам их экс-акционера Шишханова и бывших топ-менеджеров банков.