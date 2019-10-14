В России могут появиться стандарты "зеленых" финансовых инструментов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правила и стандарты для оценки документов на соответствие требованиям к "зеленым" финансовым инструментам могут появиться в России, говорится в сообщении ЦБ.

В сообщении отмечается, что экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ подготовил концепцию организации в России методологической системы по развитию "зеленых" финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования.

В концепции говорится, что максимальное воздействие может быть достигнуто путем включения принципов устойчивости в существующие принципы и стандарты финансового и производственного сектора. Таким образом, в будущем возможен переход к модели комбинированной оценки "зеленых" облигаций.

В качестве основных принципов оценки экологических рисков финансовых инструментов в концепции называются признание ограниченности используемых в РФ механизмов экологической оценки, использование проверенных временем и практикой внедрения требований международных кредитных организаций (МКО) к экологической и социальной оценке, гармонизация принципов и подходов с требованиями МКО, возможность самостоятельного развития в рамках РФ, союзных государств и ЕАЭС.

Концепция предусматривает создание национального совета по зеленому финансированию и устойчивому развитию как межведомственного органа регуляторов и профильных министерств. Основным направлением деятельности совета будет общее руководство формированием и развитием системы "зеленого" финансирования и "зеленых" финансовых инструментов в РФ.

Рабочим органом совета предлагается сделать Методологический центр по "зеленому" финансированию "Зеленая книга РФ", учреждаемый в форме некоммерческой организации и функционирующий в структуре одного из институтов развития. Для развития системы "зеленых" финансов и функционирования рынка капитала с учетом принципов устойчивости, по мнению авторов концепции, необходимо создание национального методологического центра для разработки единых национальных правил и положений в отношении "зеленых" облигаций.