МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении за рубеж 50 атташе для продвижения сельхозпродукции, начиная с 2020 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства Российской Федерации иметь своих представителей в 50 иностранных государствах, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации", - отмечается в указе.

Представители Минсельхоза будут осуществлять свои функции в составе дипломатических представительств РФ без включения в штатную численность этих представительств. Правительству России при этом поручено определить порядок и условия деятельности представителей Минсельхоза за рубежом, установить их предельную численность и обеспечить финансирование связанных с этим расходов.

О том, что Минсельхоз РФ намерен направить за рубеж к 2021 году 50 представителей по аграрно- промышленному комплексу, которые будут, в том числе, работать над повышением узнаваемости российской сельхозпродукции, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в октябре 2018 года 10 октября 2019 года в ходе Первого международного агропромышленного форума заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин заявил, что Минсельхоз надеется на подписание указа президента России о создании сети атташе для продвижения сельхозпродукции в ближайшее время.

По его словам, это будет стартовым документом, за которым последует постановление правительства и размещение представителей Минсельхоза в 50 странах. При этом 25 человек будут размещены в следующем году и 25 человек - через год.