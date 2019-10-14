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Ростуризм готов обсуждать с коллегами из Саудовской Аравии введение безвизового режима

В ведомстве отметили, что прямое авиасообщение позволило бы значительно активизировать туристические обмены

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ростуризм готов обсуждать вопросы введения безвизового режима и прямого авиасообщения с коллегами из Саудовской Аравии в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

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Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму РФ и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии подписали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и председатель Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию Ахмед аль-Хатиб. Как отмечает Ростуризм, меморандум - первый межгосударственный документ в сфере туризма между РФ и Саудовской Аравией, создающий правовую основу для сотрудничества и совместных инициатив.

"Снятие визовых ограничений является актуальным вопросом двухсторонней повестки дня. <...> Россия ранее поднимала вопрос возможного безвизового режима между нашими странами, и мы готовы продолжать обсуждение этого вопроса, так как считаем его очень важным. Что касается планов в сфере туризма, то помимо скорейшего упрощения визовых формальностей нам бы хотелось обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении Ростуризма.

Как отмечает ведомство, прямое авиасообщение позволило бы значительно активизировать туристические обмены. "Мы были бы также рады обмену опытом при создании туристических кластеров и их продвижения на международных рынках. В этом смысле очень интересно то, как будет развиваться проект Аль-Ула", - говорится в сообщении Ростуризма.

27 сентября было объявлено, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы для иностранцев из 49 стран, включая Россию. Саудовская Аравия входит в список стран, туристы которых могут посещать регионы России по электронной визе.

Электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ростуризм ожидает, что с 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей России.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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