Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,39-0,64%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,39% - до 2697,46 пункта, индекс РТС - на 0,64%, до 1321,13 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:17 мск вырос на 0,14%, до 64,298 рубля, курс евро увеличился на 0,02%, до 70,883 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,84% - до $58,86 за баррель.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 8 октября в очередной раз не подтвердило прогнозов активного смягчения политики ФРС, что стало катализатором мощных продаж казначейских бумаг США, ставки по которым выросли за неделю более чем на 20 б. п., говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Тем не менее, с учетом снижения спроса на "качество" и на фоне заключения предварительных договоренностей по торговому соглашению между США и КНР, вероятность повышения российского рынка акций завтра преобладает, полагает эксперт. Прогнозный диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составляет, по оценкам ИК "Фридом Финанс", 2685-2705 пунктов и 63,40-65,20 рубля за доллар.

По прогнозам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи продолжит курсировать в диапазоне 2700-2720 пунктов. Прогноз компании по движению курса рубля на завтра составляет 64,2-64,8 рубля.