Саудовский кронпринц пригласил российский бизнес инвестировать в экономику королевства

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман провел встречу с российской бизнес-делегацией в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в королевство. Об этом журналистам сообщил основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Мы только что с ним встречались. Встреча была о том, как обычно: инвестиции в Саудовскую Аравию, включая совместные предприятия. Обсуждались и инвестиции в Россию", - сообщил он.

Евтушенков также отметил, что компании группы рассмотрят возможность поставок сельскохозяйственной продукции и питьевой воды в Саудовскую Аравию.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Кроме того, по словам Ушакова, будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь идет о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также о военно-техническом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.