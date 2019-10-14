"Газпром нефть" и Saudi Aramco начинают проект в сфере искусственного интеллекта

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Saudi Aramco заключили соглашение о сотрудничестве в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Компании, в частности, будут вместе работать по созданию и использованию искусственного интеллекта и нейронных сетей при уточнении гидродинамических моделей месторождений. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

"Сейчас мы плотно работаем по реализации одного из проектов, это касается применения искусственного интеллекта, а конкретно - машинного обучения и использования нейронных сетей в нефтяном инжиниринге при разработке и уточнении гидродинамических моделей месторождений", - отметил он.

По словам Дюкова, сейчас уточнение таких моделей - рутинный труд, при этом с риском ошибок.

"Наша задача - создать самообучающуюся систему, которая позволит сделать эту работу быстрее и точнее. Любая ошибка в моделировании может привести к многомиллиардным потерям при строительстве инфраструктуры, поэтому создание этого продукта позволит значительно повысить эффективность планирования разработки месторождений. Такой технологии сегодня нет в мире, но надеемся, что у нас с Saudi Aramco появится такой важный продукт", - отметил Дюков, добавив, что к участию в этом проекте будут привлечены ученые МГУ.

Как сообщалось ранее, "Газпром нефть" и Saudi Aramco обсуждают совместные научно-технологические проекты, компании уже определили шесть направлений сотрудничества, в том числе по импортозамещению и локализации оборудования для разведки и добычи нефти, а также в области производства катализаторов.

Кроме того, "Газпром нефть" и Saudi Aramco обсуждают возможность сотрудничества по технологиям бурения, многостадийного гидроразрыва пласта, добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов, в области карбонатных коллекторов, моделирования месторождений, в том числе глубоко залегающих.