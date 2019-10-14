Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" и Saudi Aramco начинают проект в сфере искусственного интеллекта

Также компании обсуждают возможность сотрудничества по технологиям бурения, многостадийного гидроразрыва пласта, добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов
Глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков ПАО "Газпром нефть"
Описание
Глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков
© ПАО "Газпром нефть"

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Saudi Aramco заключили соглашение о сотрудничестве в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Компании, в частности, будут вместе работать по созданию и использованию искусственного интеллекта и нейронных сетей при уточнении гидродинамических моделей месторождений. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

"Сейчас мы плотно работаем по реализации одного из проектов, это касается применения искусственного интеллекта, а конкретно - машинного обучения и использования нейронных сетей в нефтяном инжиниринге при разработке и уточнении гидродинамических моделей месторождений", - отметил он.

По словам Дюкова, сейчас уточнение таких моделей - рутинный труд, при этом с риском ошибок.

"Наша задача - создать самообучающуюся систему, которая позволит сделать эту работу быстрее и точнее. Любая ошибка в моделировании может привести к многомиллиардным потерям при строительстве инфраструктуры, поэтому создание этого продукта позволит значительно повысить эффективность планирования разработки месторождений. Такой технологии сегодня нет в мире, но надеемся, что у нас с Saudi Aramco появится такой важный продукт", - отметил Дюков, добавив, что к участию в этом проекте будут привлечены ученые МГУ.

Как сообщалось ранее, "Газпром нефть" и Saudi Aramco обсуждают совместные научно-технологические проекты, компании уже определили шесть направлений сотрудничества, в том числе по импортозамещению и локализации оборудования для разведки и добычи нефти, а также в области производства катализаторов.

Кроме того, "Газпром нефть" и Saudi Aramco обсуждают возможность сотрудничества по технологиям бурения, многостадийного гидроразрыва пласта, добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов, в области карбонатных коллекторов, моделирования месторождений, в том числе глубоко залегающих.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO токенов Gram
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС