АФК "Система" планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

"Это [выход на IPO] зависит от целого ряда факторов. Это может быть и в следующем году, во второй половине года, а может быть через год. Есть целый ряд факторов, нужно нарастить мышцы", - сказал Евтушенков. "Площадка будет традиционной, вероятнее всего, что Лондон (Лондонская фондовая биржа - прим. ТАСС). Лондон и Россия, естественно", - уточнил он.

Евтушенков также добавил, что "Система" в рамках развития Ozon осваивает новые сектора экономики. "Мы входим в сектор строительных материалов, услуг. Все это с точки зрения развития Ozon", - сказал он.

Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok. В марте этого года АФК купила долю МТС в Ozon - 18,7% - за 7,9 млрд рублей. В результате сделки доля прямого владения АФК в Ozon составила 19,3%. Входящий в корпорацию венчурный фонд Sistema VC ("Системе" принадлежит 80%) владеет еще 16,3% акций Ozon.

Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что корпорация и Baring Vostok намерены увеличить долю в Ozon до 40% на каждого из инвесторов. Кроме того, партнеры намерены развивать интернет-ритейлера "до IPO".