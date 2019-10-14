Международный аэропорт планируется создать в Рязани на базе аэродрома Протасово

РЯЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов представил идею создания международного аэропорта на базе аэродрома Протасово во время рабочей поездки в Люксембург. Реализация проекта ориентировочно потребует около 1 млрд долларов, сообщил ТАСС в понедельник Любимов.

14 октября делегация Рязанской области во главе с главой региона начала рабочую поездку в Бельгию и Люксембург. В октябре 2018 года власти региона подписали с руководством люксембургского инвестиционного холдинга LF Business Solutions SA соглашение о реализации проекта по созданию промышленной зоны "Сухой порт "Рязань" с объемом инвестиций около 5 млрд рублей.

"Сухой порт может быть интегрирован с проектом развития аэродрома Протасово, хотя он и остается самостоятельным направлением. Планируется создание грузового хаба, одним из перспективных направлений которого может стать развитие электронной торговли между Юго-Восточной Азией, Россией и Европой. Сейчас аэродром используется владельцами частных самолетов. Объем вложений оценивается приблизительно в 1 млрд долларов", - сказал губернатор.

Во время поездки Любимов отметил, что товарооборот между Рязанской областью и Люксембургом составил в прошлом году 300 тыс. долларов и потенциал обеих сторон позволяет существенно увеличить показатели, в том числе за счет логистических проектов в рамках Сухого порта, заявки на получение статусов резидента которого уже подали 12 российских и зарубежных компаний.

Областной аэропорт Протасово находится в собственности Минимущества и Минтранса Рязанской области. Аэродром расположен на расстоянии около 20 км от Рязани.