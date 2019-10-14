Коллегия ЕЭК продлила срок оформления бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении возможности оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК продлила возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению бумажных ПТС наряду с электронными паспортами продлеваются до 1 ноября 2020 года. Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года", - отмечается в сообщении.

В ЕЭК пояснили, что решение было принято по инициативе Белоруссии и поддержано государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продление сроков позволит наладить взаимодействие между владельцами бумажных ПТС и тех структур, которые уже работают с электронными паспортами.

"Решением Коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года также продлены переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных машин и других видов техники наряду с электронными паспортами", - добавили в ЕЭК.