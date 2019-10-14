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Евтушенков заинтересован в инвестициях в криптовалюты, но считает вопрос преждевременным

Основной бенефициар АФК "Система" считает, что криптовалюты будут привлекать больше инвестиций, однако пока будущее у Gram (проект Павла Дурова) и Libra (проект Facebook) неопределенное

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков не исключает, что в будущем может инвестировать в криптовалюты, но пока этот вопрос не стоит в повестке.

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"Я интересуюсь всем. Нет такой темы, которой я не интересуюсь: начиная искусственным интеллектом и заканчивая производством дров. Криптовалюты в нашем портфеле сегодня нет, и в портфеле интересов нет, и в портфеле наших фондов нет. Потому что творится что-то непонятное, и надо понять, что будет дальше", - заявил журналистам Евтушенков.

По его словам, криптовалюты будут привлекать больше инвестиций, однако пока будущее у таких криптовалют, как, например, Gram (проект Павла Дурова) и Libra (проект Facebook), неопределенное.

"Чтобы попасть на пик, надо собрать толковую команду, которая в этом все понимает. Такой команды у меня пока нет, хотя приходят молодые ребята с предложениями. Но пока это не оформилось в команду, я этим точно не собираюсь заниматься", - заключил Евтушенков.

Ранее из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEX) подала в суд Манхэттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) мессенджера Telegram.

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