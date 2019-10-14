Путин поручил кабмину доработать проект нацпрограммы развития Дальнего Востока

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября.

"С учетом состоявшегося обсуждения доработать и представить к утверждению проект указа президента Российской Федерации о национальной программе", - говорится в перечне поручений.

Глава государства рекомендовал синхронизировать мероприятия нацпрограммы и нацпроектов, а также скоординировать планы строительства социнфраструктуры в местах реализации инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительству РФ необходимо также определить мероприятия и параметры программы с учетом принятых ранее решений, а также установить объемы и источники ее финансирования.

Президент призвал обратить особое внимание на ключевые цели и задачи развития Дальнего Востока с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по Российской Федерации, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения".

Поручение должно быть выполнено в срок до 15 ноября 2019 года.

Развитие социальной сферы

Ряд поручений главы государства направлен на развитие социальной сферы макрорегиона. Так, правительство РФ должно до 1 июля 2020 года обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят отменить ограничение по коэффициенту дифференциации, применяемому для расчета субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В тот же срок кабмину необходимо предусмотреть в федеральном бюджете трансферты ФОМС на увеличение финансирования для отдельных регионов.

В сентябре в ходе встречи президента с представителями общественности член общественной палаты Забайкальского края, главный врач Забайкальской краевой туберкулезной больницы Сергей Базаров выступил с предложением увеличить субвенции из федерального фонда ОМС всему Дальневосточному федеральному округу, ввести дополнительный повышающий коэффициент для медучреждений макрорегиона. Он пояснял, что эта мера позволит покрыть кредиторские задолженности медицинских учреждений Дальнего Востока.

Глава государства также поручил до 15 октября предусмотреть в ходе исполнения федерального бюджета дополнительные средства на увеличение числа вылетов санитарной авиации в регионах Дальнего Востока. На Восточном экономическом форуме президент заявил о необходимости создавать на Дальнем Востоке современную и доступную систему здравоохранения. Он отмечал, что развитие санавиации является одной из первоочередных задач для достижения этого.

Кроме того, президент поставил задачу до 20 октября доложить ему о решении по вопросу продления действия механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня до 2028 года. Механизм заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России.

Еще одно поручение касается повышения доступности интернета на Дальнем Востоке. "Представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети "Интернет" домохозяйств и социально значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть подготовлен правительством РФ до 1 февраля 2020 года.

Стимулирование экономики

Отдельные поручения президента направлены на стимулирование экономики Дальнего Востока. В частности, до 1 декабря кабмин должен обеспечить принятие нормативных актов, которые позволят на долгосрочной основе компенсировать затраты по перевозке в другие регионы страны автомобилей, произведенных резидентами территории опережающего социально-экономического развития во Владивостоке.

В этот же срок правительство должно представить доклад по поддержке работающих в ДФО сельскохозяйственных предприятий с помощью предоставления кредитов на закупку сои по льготной ставке.

До 1 марта 2020 года должен быть представлен доклад по разработке специальной системы преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты на Дальнем Востоке, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Правительству РФ до 1 ноября необходимо также доложить президенту о возможности выдавать сквозные лицензии на право пользования недрами - это предоставит компаниям право осуществлять как разведку, так и разработку месторождений.

Кроме того, глава государства поручил до 1 ноября выделить из резервного фонда правительства средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива. В 2018 году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. Как ранее сообщал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и превысили 390 млрд рублей.

Поддержка регионов

Ряд поручений президента предусматривает дополнительные меры поддержки регионов Дальнего Востока. Так, до 1 ноября кабмин должен представить согласованные предложения о внесении в законодательство изменений, согласно которым регионы Дальневосточного федерального округа могут получить в свои дорожные фонды до 100% доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) уже с 2020 года, на четыре года раньше остальных. Кроме того, до 1 декабря в правила предоставления субсидий регионам должны быть внесены изменения, которые позволят софинансировать работы по сейсмоусилению.

Путин также поручил правительству Сахалинской области с участием правительства РФ до 1 декабря 2019 года утвердить программу по переселению граждан из аварийного жилья после чрезвычайной природной ситуации в 1995 году. Мероприятия будут софинансироваться за счет средств федерального бюджета.

Как указано в перечне поручений, до 14 октября Минэнерго России совместно с правительством Еврейской автономной области должны доложить о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду 2019-2020 годов. С 23 сентября на всей территории Еврейской АО введен режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона.

До 1 марта 2020 года кабмин РФ совместно с правительством Магаданской области и правительством Якутии должен представить предложения об установлении устойчивой автомобильной связи между центрами экономического роста на территории Магаданской области и Байкало-Амурской магистралью.