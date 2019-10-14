В Российском зерновом союзе ожидают рост экспорта зерна до 47 млн тонн

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду (завершится 30 июня 2020 года) может достигнуть 46-47 млн тонн. Такой прогноз журналистам озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Внутренние закупочные цены удерживаются, а внешние цены подросли недостаточно для того, чтобы восстановить экспортный паритет. В результате мы ожидаем экспорта пшеницы в 34 млн тонн в этом сезоне против 35,4 млн тонн в прошлом. Но в целом экспорт [зерна] может подрасти до 46 [млн] и даже 47 млн тонн за счет увеличения экспорта ячменя, кукурузы", - сказал Злочевский.

Этот прогноз примерно соответствует ожиданиям Минсельхоза РФ. Министерство ранее подтвердило прогноз экспорта зерна в объеме 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы.

Что касается урожая зерна, то РЗС ожидает, что по итогам года валовой сбор составит 123,5 млн тонн, тогда как официальный прогноз Минсельхоза - 120 млн тонн.

"Мы повысили прогноз на валовой сбор [зерна] до 123,5 млн тонн по ходу уборки. Сейчас убрано порядка 93% площадей, намолочено 117 млн тонн зерна. По пшенице мы ожидаем 77 млн тонн общий валовой сбор, ячмень - 21,5 млн тонн, кукуруза - 13,5 млн тонн", - отметил глава РЗС.

По урожаю масличных в этом году ожидается рекорд, добавил Злочевский. Валовой сбор подсолнечника прогнозируется на уровне 14,5 млн тонн, сои - 4,62 млн тонн, рапса - 2,3 млн тонн.