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Поезд свяжет Москву и Санкт-Петербург с Карелией c декабря

Цена билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и обратно составит от 2 012 рублей, в плацкартный - от 1 347 рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ежедневный поезд "Федеральной пассажирской компании" (дочернее общество РЖД) со 2 декабря начинает курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Сортавалой и Петрозаводском, говорится в сообщении РЖД.

В компании считают, что новый маршрут позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск.

Время отправления с вокзала Петрозаводска - 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути - около 20 часов. Предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Приехав в город Сортавала в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который доставит их до природного горного парка Рускеала. Состав будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении составит от 2 012 рублей, а в плацкартный - от 1 347 рублей.

Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск уже открыта.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКарелия
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