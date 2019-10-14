"Аэрофлот" просит пассажиров выбирать объездные пути в аэропорт Барселоны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров компании о блокировании основных подъездных путей к аэропорту Барселоны и попросила выбирать альтернативные маршруты. Об этом говорится в понедельник в сообщении авиаперевозчика.

"В связи с акциями протеста в Испании заблокированы основные подъездные пути к аэропорту Барселоны "Эль-Прат". Просим при выборе маршрута следования в аэропорт выбирать объездные/альтернативные маршруты и заблаговременно, не менее чем за 3 часа прибывать в аэропорт для прохождения предполетных формальностей", - отмечается в сообщении.

Более того, пассажирам с рейсами в/из Барселоны с датами вылета 14, 15 и 16 октября разрешается без взимания дополнительной платы изменить даты вылета в пределах семи дней от первоначальной даты рейса. При этом возможно изменение даты вылета в обратном направлении с сохранением изначального срока пребывания. Клиентам также предоставлена возможность вынужденного возврата билетов.

Ранее верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас. После оглашения приговора в аэропорту Барселоны прошла крупная акция протеста сторонников независимости Каталонии. Из-за акции в аэропорту Барселоны, доступ к которому был частично заблокирован, были отменены более 100 рейсов.