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Нагрузка на сети мобильных операторов Крыма привела к ограничению трафика

На прошлой неделе нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила максимальные для туристического сезона значения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Трафик для абонентов одного из российских операторов связи в течение нескольких дней был ограничен из-за того, что на сети пришлась аномально высокая нагрузка, об этом в понедельник говорится в сообщении Совета министров Республики Крым.

"Ограничение трафика одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика. Как выяснилось в ходе совещания, за прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение позволило обеспечить возможность связи и работоспособность сети для всех абонентов как местных, так и роуминговых операторов.

"Мы ввели ограничения по передаче данных, в настоящее время источник проблемы уже локализован, и мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям. Мы также провели переговоры с нашими партнерами по дальнейшим действиям с целью корректировки предложений, которые используются на рынке Республики Крым, чтобы привести их к виду, не позволяющему генерировать огромное количество фродового (переданного в результате несанкционированных подключений) трафика", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "К-Телеком" Сергея Рубцова.

И.о. министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов в понедельник сообщал журналистам, что уменьшение мобильного трафика коснулось только абонентов компании МТС. "Ни "Теле2", ни "Билайн", ни "Мегафон" - [абоненты] не высказывают претензий", - добавил он.

Ситуация в Крыму

В середине июля жителям Крыма пришли сообщения о предстоящем повышении тарифов на услуги связи МТС. Минкомсвязь РФ установила мораторий на повышение тарифов на полуострове до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

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