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ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

Ранее генеральный директор крупнейшего поставщика программы жизненно важных препаратов ООО "Гротекс" Олег Жеребцов заявил, что компания прекратит выпуск лекарств с 1 января 2020 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель ЦРПТ, комментируя заявление генерального директора крупнейшего поставщика программы жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) ООО "Гротекс" Олега Жеребцова о том, что производитель прекратит выпуск продукции с 1 января 2020 года.

"Система маркировки и прослеживания лекарств введена в промышленную эксплуатацию, выпускаются промышленные партии. Начался также массовый выпуск маркированных лекарств, не входящих в программу ВЗН (высокозатратных нозологий - прим. ТАСС)", - сообщил представитель ЦРПТ. По его словам, за все время промаркировано уже порядка 40 млн упаковок. "Динамика по количеству компаний и препаратов в системе постоянно растет, скорость присоединения увеличилась за последние недели в несколько раз", - добавил он.

Ранее издание РБК сообщило, что гендиректор фармкомпании Solopharm (ООО "Гротекс") Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг (есть в распоряжении ТАСС) с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов и других лекарств с указанной даты из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки.

"ООО "Гротекс" уведомляет о том, что с 1 января 2020 года в связи с задержкой финансирования для потребления и поставки оборудования маркировки и сериализации не сможет выполнить требования федеральных законов <...> в полном объеме в отношении требований к маркировке лекарственных средств и вынуждена будет прекратить выпуск продукции жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также остальной номенклатуры лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ", - говорится в письме

Как заявил РБК Олег Жеребцов, субсидии на приобретение оборудования для маркировки не были предусмотрены. "Минпромторг готов был сделать это (предоставить финансирование - прим. ТАСС) декларативно, но договариваться пришлось все равно с банками. Мы обратились в Фонд развития промышленности, но они также ничего не дают без гарантий банка", - сказал он. По мнению производителя, остановка производства приведет к "серьезному урону в части обеспечения российских потребителей продукцией высококачественного отечественного производства", а также нанесет ущерб отрасли и обесценит усилия, предпринятые в вопросе импортозамещения.

"Гротекс" - один из крупнейших поставщиков программы жизненно важных лекарств. Так, в 2018 году компания заняла второе место по количеству проданных по госзаказу лекарств (58,2 млн упаковок). "Гротекс" производит раствор хлорида натрия для инфузий (физраствор), препарат входит в перечень ЖНВЛП. По данным аналитической компании DSM Group, которые приводит РБК, Solopharm занял первое место в сегменте госзакупок препарата по упаковкам (доля 8,75%), а в розничных продажах - 26-е место (доля 1,04%).

О системе маркировки

Обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий" началась в России с 1 октября 2019 года. На каждую упаковку таких препаратов, выпущенных с указанной даты, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Ожидается, что это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке. Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года.

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