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ОЭЗ "Иннополис" получила две награды в мировом рейтинге по версии журнала fDi magazine

Особая экономическая зона победила в номинациях "IT" и "Индустрия 4.0"

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Иннополис" вошла в мировой рейтинг по версии журнала fDi magazine (входит в Financial Times Ltd) в 2019 году, победив в номинациях "IT" и "Индустрия 4.0", сообщили в понедельник на сайте журнала.

"Более 16 тысяч высококлассных специалистов по всей стране готовы переехать в Иннополис и ожидают новых рабочих мест и жилье. Свыше 150 IT-специалистов заканчивают Университет Иннополис каждый год, 95% из них находят первую работу в особой экономической зоне. На данный момент идет работа над созданием нового индустриального парка, целью которого является привлечение связанных с IT производственных компаний в таких областях, как робототехника, микроэлектроника, аддитивные технологии и прототипирование", - говорится в описании ОЭЗ на сайте издания.

Журнал fDi magazine входит в линейку продуктов Financial Times. Ежегодно начиная с 2015 года издание выпускает мировой рейтинг лучших экономических зон.

Иннополис - город в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, через три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

Теги
РоссияТатарстан
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