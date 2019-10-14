Медведев проведет совещание об исполнении поручений президента и кабмина в ряде сфер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание об исполнении поручений президента и правительства РФ. Как сообщает пресс-служба кабмина, участники совещания обсудят исполнение поручений по вопросам информатизации здравоохранения, совершенствования сфер государственных закупок и пользования объектами водных биологических ресурсов, развития аэропортов московского региона.

В мероприятии примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова и Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководители других профильных ведомств.

Аналогичное совещание об исполнении поручений президента и правительства прошло 14 мая 2019 года. Тогда обсуждались темы повышения безопасности детского отдыха, разработки требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, а также ход выполнения одного из президентских майских указов 2012 года. Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за низкую исполнительскую дисциплину при выполнении некоторых поручений президента и правительства.

Он посетовал, что "многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по нескольку раз переносят [сроки]". Медведев предложил провести "разбор полетов" и "на базе нескольких показательных примеров пройтись по проблематике исполнительской дисциплины с тем, чтобы сделать выводы для государственного аппарата - в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений".

Глава кабмина на совещании в мае потребовал уделить пристальное внимание проверке всех аспектов обеспечения безопасности летнего отдыха детей, до конца следующего года решить вопрос с нехваткой мест в детских садах в тех регионах, где такая проблема еще остается. Он также поручил решить проблему по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и внести на рассмотрение правительства проекты законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей.