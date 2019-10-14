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Саммит Тюркского совета в Баку рассмотрит вопросы экономики и расширения организации

БАКУ, 15 октября. /ТАСС/. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) открывается во вторник в столице Азербайджана. В нем принимаются участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев. Казахстан будет представлять первый президент страны Нурсултан Назарбаев, Венгрию, имеющую в Тюркском совете статус наблюдателя - премьер-министр Виктор Орбан. Все они уже находятся в Баку.

Узбекистан - новый член Тюркского совета

Как сообщили в МИД Азербайджана, нынешний саммит ССТГ знаменателен тем, что совпал по времени с 10-летием Нахичеванского соглашения о создании Тюркского совета. Еще одно важное значение встречи в верхах в том, что в ней впервые как полноправный член ССТГ примет участие Узбекистан. В Баку фактически будет завершена процедура принятия этой центральноазиатской страны в Тюркский совет. Генсек ССТГ Багдад Амреев сообщил журналистам, что соответствующий пункт включен в декларацию, которую участники саммита подпишут по его итогам.

Страны-члены ССТГ рассчитывают на дальнейшее расширение организации. В частности, выступая в понедельник на заседании глав МИД стран-участниц организации министр иностранных дел председательствующей ныне в Тюркском совете Киргизии Чингиз Айдарбеков выразил надежду на то, что Туркмения также последует примеру Узбекистана и вступит в ССТГ. Это, считает он, укрепит Совет.

Поддержка малого и среднего бизнеса

По словам генерального секретаря ССТГ, нынешний саммит будет посвящен теме поддержки малого и среднего бизнеса. "Планируется создать инвестиционный фонд Тюркского совета, который будет финансировать различные проекты в тюркоязычных странах, поддерживая местный бизнес", - сказал он. Кроме того, отметил генсек, на саммите будет принято решение о принятии Венгрии и Узбекистана в члены созданной в мае этого года Тюркской торговой и промышленной палаты. Ожидается, что главы государств также рассмотрят возможности активизации торгово-экономических связей между странами Тюркского совета.

Согласно данным Министерства экономики Азербайджана, товарооборот между странами - членами организации в настоящее время составляет 7 млрд долларов. По словам замминистра экономики Руфата Мамедова, с вступлением Узбекистана в ССТГ он может увеличиться до 12 млрд долларов.

Планируется, что на саммите будет принято решение об открытии представительства Тюркского Совета в Венгрии и избрании Нурсултана Назарбаева пожизненным почетным председателем организации.

Ряд экспертов не исключает, что главы государств также затронут вопрос военной операции Турции в Сирии.

Азербайджан примет председательство

На заседании председательство в Тюркском совете перейдет от Киргизии к Азербайджану. Говоря о приоритетах Баку в период председательствования, министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан особое внимание будет уделять развитию экономического сотрудничества между странами - членами. "Важной составной частью нашей деятельности является разработка экономической повестки Тюркского совета, охватывающей приоритетные отрасли и определяющей практические цели и задачи", - сказал министр. По его словам, "наращивание экономического измерения сотрудничества повысит устойчивость стран - членов ССТГ против политических и экономических потрясений в мире".

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, о вступлении в организацию недавно заявил Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле. Последний саммит Тюркского совета состоялся в сентябре 2018 года в Киргизии.

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